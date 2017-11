Vått døger i vente i Suldal og Rogaland

22. november 2017 kl. 14:51 av av Marta-Brit Lunde

Meteorologisk institutt melder om mykje nedbør komande døger på Vestlandet, då særs i Rogaland og Hordaland.

Regn, snøskredfare og stengt over Haukeli

Her i fylket er det frå onsdag ettermiddag og eitt døger fram, venta ein stad mellom 100 til 120 millimeter nedbør i midtre og indre strok. Nettstaden varsom.no melder om stor snøskredfare i Rogaland dei neste tre dagane grunna kraftig auke med vind og mykje nedbør, som vil danna fokksnøflak i leheng-området.

Mykje snø har også nå i dag, onsdag, stengt mange av fjellovergangane mellom vest og aust. E134 over Haukelifjell er nå, klokka 14.45, stengt inntil vidare, melder Statens vegvesen.