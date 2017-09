Tre over rv 13 ved Juvet

29. september 2017 kl. 15:03 (Sist endra 29. september 2017 kl. 15:04) av av Esther Moe

Riksveg 13 mellom Sand og Suldalsosen er akkurat stengt på grunn av trefall. Vegen er stengt ved røyrgata som går ned til kraftstasjonen mellom Hiim og Juvet.

Asbjørn Møgedal, som akkurat nå står i køen fortel at han venta i rundt 20 minutt, nå klokka 15, han fortel at arbeidet med å fjerna trea er i gang, men at det endå gjenstår arbeid.

– Det er bratt og trea er store, fortel Møgedal.