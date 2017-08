Trafikkulukke i Tyssesvingen på rv 13

14. august 2017 kl. 09:03 (Sist endra 14. august 2017 kl. 09:05) av av Esther Moe

Riksveg 13 mellom Erfjord og Sand er heilt stengt ved Tysse etter ei trafikkulukke rett over klokka 08, og det er lange køar i begge retningar.

Ein person skadd

Ein person skal vera skadd, det er ikkje klart kor alvorleg, i det som er ei trafikkulukke der ein tilhengar med eit stillas har velta over ein annan bil.

Ifølgje vitne på staden kan det sjå ut som at dei to bilane har møttest, nesten passert kvarandre, men at hengjaren har velta over den møtande bilen og altså påført skadar i fronten.

Politiet er endå ikkje framme på staden, men er på veg, og operasjonsleiar seier ambulanse og brann alt er ved ulukkesstaden.

Suldalsposten kjem tilbake med meir.