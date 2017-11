Tjuvar av suldalsskattar pågripne

10. november 2017 kl. 10:48 (Sist endra 10. november 2017 kl. 10:59) av av Marta-Brit Lunde

Poltiet i Bergen har varetekstfengsla to menn som nå er sikta for å ha stole vikingskattar frå Historisk Museum i Bergen. Det er Bergensavisa som melder om pågripinga, og at politiet har beslaglagt fleire gjenstandar som stammar frå tjuveriet som skjedde i midten av august. Blant dei over 400 verdifulle vikingsskattane var det fleire smykker frå Vela i Suldal.