Tilbake i stampen

25. januar 2017 kl. 12:42 (Sist endra 27. januar 2017 kl. 12:55) av av Ole Jørgen Nøstbakken

Gudvin Selsås var den gong sjef i TV Haugaland og var den som hadde ideen til konseptet. Kanalen samarbeidde med Mo Laksegard og Lakseslottet Lindum. Dei inviterte åtte fritt-talande og engasjerte menn og kvinner til å vera med, og programmet slo an.

– På det meste hadde me vel 35 000 sjåarar på kvart program, og programma var ein del av frukost-tv på laurdagane. Gudvin kan fortelja at programmet fekk merksemd også utanfor Haugalandet:

– I 2005 var det stortingsval, og under partileiardebatten valde TV2 å ha med innslag frå stampen vår her i Suldal. Me fekk vita tema dei skulle diskutera på førehand og spelte inn innslaga som TV2 kunne bruka. Dermed fekk dei også med folkets stemme inn i politikardebatten!

Mann- og damestamp

Det var to stampar som var i bruk. I stampen på Lindum sat det fire menn, deriblant Aksel Kloster, som var ordførar i Kvinnherad og Ragnar Larsen, som var redaktør i Haugesund Avis. Også Sildakongen var med i det faste panelet. På Mo Laksegard sat det fire kvinner i stampen, og dei diskuterte dei same tema som mennene. Dei ulike diskusjonane vart klipte saman, og dermed kunne ein sjå likskapar og ulikskapar i kvinnene og mennene sin måte å sjå hendingane på. Blant kvinnene var Berit Aase, som Selsås kallar ei «slagferdig finfrue», og Marianne Reitan.

Marianne og mannen Ioan Hreniuc likte seg så godt i Suldal at dei kjøpte seg hytte i Høyvik. Det var Marianne og Bjørn Moe som tok initiativ til gjenforeininga som var nå i helga. Av dei åtte deltakarane, var det tre som hadde anledning til å komma, i tillegg til ektefellar, TV-sjefen og ein kameramann.

God reklame

For Bjørn Moe og Mo Laksegard var programmet eit stort løft.

– Programmet vart ein stor suksess, og det trur eg heile reiselivet i Suldal har nytt godt av. I programmet var det nemleg ikkje berre samtale i stampane.

Deltakarane var i kvart program med på ulike aktivitetar i Suldal, som laksesafari og rafting i Lågen. Dermed fekk sjåarane sjå mykje av det som Suldal har å by på, og endå, over ti år etter programma, kan han merke etterverknadane:

– Seinast i fjor var det ein som spurte meg om det var her dei filma «stampen»!

Berit Aase kjem frå Haugesund, og vart svært fascinert av naturen i Suldal. Ho har vore her fleire gongar etterpå, og sette pris på å få komma hit denne gongen også.

– Det er noko heilt anna enn å gå i Haraldsgata, seier ho og ler.

Etter kvart er det tid for dei tre tidlegare deltakarane å prøva stampen igjen, og samtalen og latteren sit laust. Og nå, som då, er det sterke meiningar og stort engasjement som kjem til syne.

– Dei vart plukka ut på grunn av sin slagferdigheit, seier Gudvin Selsås – Noko anna ville ikkje fungert i dette konseptet.