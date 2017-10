Til kveldens spøkelse og hekser – bruk refleks!

31. oktober 2017 kl. 13:56 av av Marta-Brit Lunde

I dag 31. oktober, allehelgensaftan, er kvelden mange utkledde barn og unge, gjerne i svarte kostymer, går knask eller knep. Nå ber forsikringsselskapet Gjensidige spøkelse og andre skremmande vesen om å bruka refleks på Halloween-kvelden.

– I mørke kostymer og utan refleks, er det nesten umulig for ein bilist å få auge på barna, sjølv med gatebelysning, seier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Han ber bilistar om å vera ekstra observante i kveld.

Risikoen for å bli påkøyrt i mørket blir redusert med heile 85 prosent ved bruk av refleks. Sjølv om barnet ser bilen, ser ikkje alltid bilisten barnet.

Og før ein kler seg ut med ein refleks eller to, og tar knask- og knepturen med godteskål, hugs også:

Utelyset sløkt betyr at ein ikkje vil ha Halloween-besøk,

det vanlege er at ein går mellom klokka 17-21, og til sist;

ver høfleg, anten ein får litt snop i skåla, eller ikkje.