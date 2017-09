Med dagens elektriske hjelpemiddel er ein ikkje lenge om å trylla fram smakfulle haustsupper. Her frå Suldal Hagalags matkurs hausten 2014. Her er Gunvor Wigestrand Hoftun (t.v.) og Jorunn Sollid Hjorteland klare til å servera gulrot- og ingeførsuppe. Foto: Astrid Guggedal

Tid for smakfulle supper!

Hausten er den perfekte tida for suppe, gjerne med litt sting i. Her kjem oppskrifter på to supper ein lagar kjapt. Og med nybakt brød eller rundtstykke, du og du. Ja, då gjer det ingenting om gradestokken viser ei handfull varmegrader eller om det regnar på ruta.