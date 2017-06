Stort bubil-besøk til Suldal

9. juni 2017 kl. 15:07 (Sist endra 9. juni 2017 kl. 15:21) av av Marta-Brit Lunde

Enkelte deltakarar kom alt onsdag, og då Suldalsposten tok turen bort til Hydrokaien midt i dagen fredag, svinga det fleire bilar på plass på kaien.

Sosial helg

Roald Tommy Nygård, frå Sola, og Julius Edvardsen frå Stavanger, har funne seg ein tørr plass i regnet. Frå stolane inntil Ryfylkemuseet ser dei at dei siste plassane blir fylte opp av bilar. Og det er helsing og takk for sist til dei nykomne. Natta før har dei lege i Hålandsosen og gler seg nå til helgas bubiltreff der det sosiale står høgt i kurs. Akkurat kva som står på programmet og kva dei skal ta seg ut på, er det konene som held styr på, smiler dei.

– Dei er ute og handlar nå. Me ser fram til å ha fine dagar og oppleva Sand, seier Edvardsen som er i sitt tjuande år som bubilreisande, eit sutalaust og fleksibelt ferieliv. Heller ikkje Nygård er førstereisande, i 19 år har han vore trufast til ferielivet på fire hjul.