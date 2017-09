Stolne suldalsskattar på avvegar

7. september 2017 kl. 13:11 (Sist endra 7. september 2017 kl. 13:12) av av Marta-Brit Lunde

To armringar og smykke som er funne på Vela i Suldal, er nokre av dei mange skattane som vart stolne.

Uvurderlege skattar

I følgje NRK tyder mykje på at tjuvane var profesjonelle og kan ha visst om at ein god del av gjenstandane låg mellomlagra i eit magasin, før dei etter planen skulle fraktast inn i eit fjelldeponi nokre dagar seinare.

Universitetet ber nå folk vera på utkikk om dei kjem over skattane. På deira Facebok-side har dei lagt ut bilde av mange av gjenstandane. Og på UiBs nettside har dei også samla ein del informasjon om tjuveriet. Til NRK Hordland seier museumsdirektør Henrik von Achen at dette tjuveriet er det største og mest omfattande i norsk museumshistorie. Han kalla gjestandane, som nå er på avvegar, for uvurderlege vikingskattar.