Tour des Fjords: Stengde vegar under sykkelløpet

31. august 2016 kl. 12:48 av av Marta-Brit Lunde

Dei aktuelle vegane vil bli stengde i forbindelse med løpet, men å vera presis på kva eksakte klokkeslett, er vanskeleg. Det kjem an på tempoet ryttarane har den dagen.

Det er rittets eigen politistyrke som stengjer vegen etter kvart som syklistane legg kilometrane bak seg. På rittets nettside er det sett opp eit skjema med cirka-tider for når vegane blir stengde, men vêr og føreforhold vil påverka kva hastigheit ryttarane vil ha fredag.

Tidsskjema finn ein også på Facebook-sida til Tour des Fjords Suldal.

Cirka-tider

Indre Ryfylkevegen, frå Ropeidkrysset til Sandsfjordbrua, stengjer fredag klokka 16.15. Strekket frå brua til Suldalsosen, vil bli stengt frå cirka klokka 16.30 denne ettermiddagen. 45 minutt før desse to nemnde stengetidspunkta, vil motgåande trafikk bli stengt, altså kan du til dømes ikkje køyra frå Suldalsosen til Sand etter klokka 15.45, dersom løpet går etter skjemaet. Rundt 20 minutt før syklistane kjem, vil vegen bli totalstengt.

Tour des Fjords skriv på si trafikkinformasjonsside at vegen vil bli halden stengt til siste ryttar har passert og at det kan gå 20 minutt frå første til siste ryttar.

– Planlegg i førekant

Tone Fisketjøn, som er soneleiar frå Bergekrossen til Suldalsosen, seier at folk må innfinna seg med at det blir stoppar, og sjølv om bilistar blir stoppa, treng det ikkje ta lang tid før vegen opnar igjen. Og ho understrekar at alt er cirka-tider.

– Det kjem ein del politibilar i førekant, og det er dei som styrer stenginga, seier Fisketjøn. Ho rår trafikantar som skal motsett veg av ryttarane, det vil seia t.d. frå Sand i retning Erfjord, og spesielt Jelsa og Ropeidhalvøya, til å planleggja heimvegen fredag ettermiddag. Fisketjøn forklarer at Tour des Fjords sine eigne tryggleiksansvarlege har ansvar for vakthaldet frå Ropeidkrysset og til Bergekrossen.

Blålysetatane i kommunen vil ikkje bli råka av vegstenginga.