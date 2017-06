Bilete 9 av 12 - The Untamed Wolfpack kjem også til Lindum. Her frå venstre Mr. Southbay, Mr. Catwolf, Dustin Wolves og Tony. Foto: Pressebilde

Det skjer i sommar-Suldal

30. juni 2017 kl. 15:15 (Sist endra 30. juni 2017 kl. 15:22) av av Marta-Brit Lunde

Kva med å få med seg ein eller fleire feriegodbitar i Suldal, anten det er på fjorden eller til fjells, eller ein heilt annan stad? Her kjem eit knippe arrangement som finn stad i kommunen nå i sommar.

To Suldals-perler

I helga starta sommarsesongen på Stranddalen turisthytte og på garden Kolbeinstveit. Sistnemnde slo til med ljåslått, hesjing og graut, samt fyr i smia. Nå i juli kan ein få med seg familiedag eller pilflettingskurs om ein vil, men tunet er ope kva dag fram til slutten av august.

Heller ikkje i høgt til heis stod det på serveringa under opninga av Stranddalen. På hytta til Stavanger Turistforening kan ein kjøpa heimelaga mat kvar dag fram til stenging i september.

Grilling og levande laks

Vil ein sleppa unna med ein kortare fottur, er kanskje Dampen på Nesflaten staden. I kveld, fredag, byr arrangøren inn til grillkveld med lokale råvarer på glørne. Dampen gjestehus og pub ligg flott til nede ved Suldalsvatnet. Om det blir laks, veit me ikkje.

Men den levande laksen er nå å studera på nært hald i Laksestudio. Studioet har ope kvar dag fram til midten av august. 10. juli startar fisket under Sandsfossen, medan ti dagar etter er det fiske etter laks og aure i heile den 23 kilometer lange Suldalslågen.

Marknadsdagar

Likar ein drøs og marknad, er det fleire arrangement å velja i. Andre helga i juli, laurdag 8., er det på Kloppå i Vatlandsvåg det skjer. Der er det Halvøydagen etter same lest som åra før: grilla laks, salsboder, leiker og aktivitetar.

15. juli er Marvik Båtforening som byr inn til jubileumsfest i Marvik. Den tradisjonelle sommarmarknaden har 20-årsjubileum i år, med mellom anna salsboder, grilling, utlodding og besøk av konferansierane Han Innante og Bugge.

Helga etter, 22. Juli, er det i Hylsfjorden det skjer. Vanvikfestivalen har som vanleg fiskekonkurranse frå morgon av, med innveging av fangst på ettermiddagen. Å kveldstid er det på kaien det skjer med mat, drikke og dans til bandet Podsoll.

Bluesfest på Lindum

22. juli er også dagen Lakseslottet Bluesfest finn stad på Lindum på Suldalsosen. Trubaduren JoJo varma opp før tre band går på scena. På spelelista står: haugesunds-bluesbandet The Untamed Wolfpack, Jan Flaaten Band, også frå Haugesund, som byr på bluesrock, og Reodors Bluesrockers. Sistnemnde er Suldals lokale bluestrio frå Sand. Fekk du ikkje høyrt dei på Ryfylkedagane, har du sjansen denne kvelden.

Kulturhuset eller heia

På Kulturhuset kan du gå på kino eller ta slag bowling i underetasjen. Freistar det meir med å låna seg ei god bok på biblioteket, er det mogleg.

I heia er det nok av nutar å sikta seg inn på og skriv ein seg inn i nok nut-bøker, blir ein nutfant. Eller ein kan søkja opp tursti-karta til Suldal kommune og utforska nye delar av kommunen. Å gå Suldal o-lags tur-orientering i heia, er ein kjekk aktivitet. Konvolutt med kart over dei 60 postane er å få tak i på Gullingen Turistsenter eller sportsforretningen på Sand. Ta turen og postane i eige tempo.

Valborgs historie

Tar du turen til vakre Li-tunet i sommar, er sjansen stor for at guiden som møter deg er skodespelar, artist og NRK-journalist Tove Kampestuen Heyerdahl. Ryfylkemuseet er glade for at Kampestuen Heyerdahl har takka ja til sommarjobb på garden ved Hylsfjorden, frå slutten av juli og ein månad fram. Og i år kan museet lova ein ny vri for dei besøkjande. I vinter intervjua dei Valborg Li, den siste som vaks opp på garden. Li døydde nå i vår. Denne samtalen har Kampestuen Heyerdahl fått tilsendt, og ho har fått fri tøyler til å formidla historia vidare. Om ho då tar fram musikaren eller skodespelaren i seg, vel, det må ein til Li for å finna ut.