Leiar (med lydfil): Seig reform-sirup

9. februar 2017 kl. 11:10 (Sist endra 9. februar 2017 kl. 11:11) av av Esther Moe

Stadig nye kapittel kjem til i den etterkvart både eventyrlege og foruroligande soga som har fått namnet kommunereforma.

Reform betyr jo å forma noko på ny og forhåpentlegvis til det betre, det er i alle fall intensjonen, og i motsetning til revolusjon, går det fredeleg, lovleg og ganske roleg for seg i ein reformasjon.

Regjeringas mål med kommunereforma er større og meir robuste kommunar med større makt og mynde og meir demokrati skal det også bli.

Men så langt må det vera lov å stilla spørsmål med kor mykje makt og mynde kommunane har mens dei ventar på å bli retteleg mektige og myndige.

Mykje tyder på at vidstrekte Suldal er ein kommune som ikkje akkurat står først i køen for å bli ein større grisgrendt kommune. Men likevel; kommuneleiing og administrasjon har hatt ikkje få arbeidstimar og reisedagar på fly og båt for å stetta reformarbeidet.

Seinast måtte både rådmenn og ordførarar frå Sauda og Suldal ta ut fjorden og bruka ein arbeidsdag i byen for å beretta til fylkesmannen om korleis stemninga rundt Hylsstronda er.

At det politiske fleirtalet i Suldal ikkje har skifta sinn, kan vel ikkje komma som noko bombe i Statens hus. Med tilgang på både epost, telefon, telefaks og brevpapir, skulle det vel vera mogleg å spara arbeidsdagar som sikkert kunne vore brukt til oppgåver som er meir presserande enn å repetera velkjende standpunkt.

Og nå viser det seg til alt overmål at det slett ikkje ligg an til at Hylsstronda blir tema når Stortinget skal behandla framtidas kommunegrenser. Det skal skorta på kapasiteten til den slags detaljnivå, er beskjeden grendeutvalsleiinga frå Hylsstronda har fått frå leiaren av stortingets kommunalkomité. Om det betyr at lagnaden til krinsen er avklart ein gong for alle, er ikkje sagt.

Det som derimot stig tydeleg fram, er at kommunereforma er ein blodsugar som forsyner seg grovt av tid, krefter og dagsverk i kommunar som burde vore utanfor reformkverna kort og godt fordi dei har meir presserande og fornuftige arbeidsoppgåver å få unna.

Og viss det er lov å komma med forslag til framtidige reform-felt; kanskje skal kommunikasjonen mellom ulike styresmakter få ein liten overhaling