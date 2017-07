FOTOKONKURRANSE: Sanselege Suldal

7. juli 2017 kl. 11:34 (Sist endra 7. juli 2017 kl. 13:31) av av Esther Moe

Om me ikkje er like velutstyrte som dei var og igjen skal bli i Egersund, er også suldalsnaturen utstyrt med former som leier tanken til heilt andre ting enn kontor og knekkebrød. Oppgåva er rett og slett: send inn ditt blinkskot av suldalsnaturen på sitt mest sanselege. Her er det berre å sleppa fantasien fri, men det er naturen, ikkje menneskeslekta me vil sjå.

Me presenterer vekas beste bilde i papirutgåva onsdag, men krydrar også nettavisa med gode kandidatar.

Send til 40 20 42 42, redaksjon@suldalsposten.no eller via Facebook, berre pass på at bilda er høgoppløyselege.