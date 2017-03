Leiar (med lydfil): Sanninga på slankekur

22. mars 2017 kl. 14:52 av av Esther Moe

Fake news, alternative fakta og innhaldsmarknadsføring, som bruker verkemiddel for å bli oppfatta som journalistikk, men som eigentleg er kjøpt reklame. Tre forskjellige begrep som i utgangspunktet handlar om litt forskjellige ting, men som har det til felles at dei sikter mot å få noko til å framstå som annleis enn det er.

Alternative fakta er eit alldeles rykande ferskt begrep, det var pressesjefen til Donald Trump som kom opp med det i stridens hete om kven av dei to siste presidentane som hadde hatt mest oppmøte på innsetjinga. Når konfrontert med fakta, trekte den nåverande sin pressesjef alternativt fakta-kortet.

Det er komisk, og det er tragisk, men det er ingen tvil om at oppegåande spindoktorar og presse-strategar veit at dei gjer meir enn å dumma seg ut i lengda. For det handlar om kva som blir ståande, kven som vinn kampen om spaltemetrane, om sendetida, om definisjonsmakta.

Kva fakta var; kven har tid og krefter og interesse av å sjekka det? Og kven kjem til å spola tilbake for å få det med seg?

Nyleg kom avisenes opplagstal, og dei viser at også lokalavisene nå blør og kjenner tilbakegangen som dei store mediehusa har fått kjenna på avis-kroppen ei god stund. Me som lagar lokalavis, har og skal ha store tankar om at lokalpressa er viktig for lokaldemokratiet når dei større avisene trekkjer seg unna og at avisa er ein viktig debattarena for det som er viktig her og ikkje i byen. Me veit at i world wide web-tida, er det superlokale og det som handlar om røter berre viktigare enn nokon gong. Og me ønskjer at våre innbyggjarar og vårt næringsliv skal bruka lokalavisa både fordi det er nyttig og viktig.

Men å retta nokon peikefinger mot lesarar og annonsørar i nedgangstider er å peika i feil retning. Først og fremst må aviser, både små og store, dedikera seg til å finna og framstilla fakta rett. Fakta er og forblir mogleg å slå fast. Men då må ein vera på plass og få med seg kva som skjer i røynda. Der kan pressa alltid bli betre.

Ei sak har alltid fleire sider, men det finst ikkje alternative fakta.

Avisene sin jobb er å nagla fakta, belysa dei ulike sidene ei sak har og ikkje minst å finna dei som er berørte av konsekvensar og å få dei i tale.

Men den journalistikken kostar pengar. Fake news og alternative fakta er billegare i drift.