Rv13 stengt etter ulukke

21. mai 2017 kl. 09:46 (Sist endra 21. mai 2017 kl. 10:01) av av Nora Bogetvedt Jenssen

Rv13 er stengt mellom Bergekrossen og Hiimsmoen-krysset etter ei bil-ulukke. Ein mann i 20-åra, frå Suldal, har kjørt av vegen ved avkøyringa til Hiimsmoen. Operasjonsleiar Østebøvik ved politiet opplyser at ulukka blei meldt 04.52 og mannen, som ikkje er kritisk skadd, er frakta til sjukehuset. Han har blåst til over tillagt verdi og vil bli sikta for køyring i påvirka tilstand. Ulukkesgruppa er på staden og vegen vil bli opna når dei er ferdige med arbeidet sitt.

SISTE: Statens vegvesen melder nå klokka 10 at det kan gå fleire timar før vegen blir opna.