Rv 13 gjennom Brattlandsdalen stengt

21. mars 2017 kl. 07:38 (Sist endra 21. mars 2017 kl. 12:19) av av Esther Moe

Fare for snøskred gjer at riksveg 13 gjennom Brattlandsdalen ved Lono nå i morgontimane er stengt. Ny vurdering vil bli gjort klokka 09 i dag, tysdag.

Det opplyser Statens vegvesen, som seier det ikkje er gått noko ras, men at rasfaren blir vurdert som stor.

OPPDATERT kl. 09.14

Statens vegvesen melder at ny vurdering er utsett frå klokka 09 til klokka 12 i dag, tysdag.

OPPDATERT KL.12.15

Statens vegvesen si vegmeldingsteneste avventar tilbakemelding om status for vegen.