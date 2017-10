Martin Nygård Haug, kantor i Suldal, har laga eit stykke over folketonen Solrenning sæle til reformasjonsgudstenesta søndag. Arkivfoto. Esther Moe

Nygård Haug med urframføring på jubileumsgudsteneste

27. oktober 2017 kl. 13:00 (Sist endra 26. oktober 2017 kl. 13:49) av av Marta-Brit Lunde

Søndag er det markering av reformasjonsjubileet med fellesgudsteneste i Hjelmeland kyrkje. Gudstenesta er for alle dei elleve sokna i Ryfylke prosti.

Urframføring

Og eitt av dei mange, musikalske innslaga denne dagen blir urframføring av eit spesiallaga musikkstykke for orgel, kor og kyrkjelyd, komponert av kantor og suldøl Martin Nygård Haug. Då dette er ei gudsteneste for heile Ryfylke-regionen, har Nygård Haug laga eit stykke over folketonen Solrenning sæle, den einaste folketonen frå Ryfylke i den norske salmeboka.

Folketone med moderne vri

Kantoren fortel til avisa at koret, som er basert på Hjelmeland kyrkjekor, syng dei første to versa saman med orgelet, medan kyrkjelyden blir med på tredje verset der koret syng overstemmar til melodien. Kor- og orgelarrangementa rundt folketonen har også harmonikk og stiltrekk frå folkemusikken, men er samtidig krydra med meir moderne vriar.

Under framføringa vil kantor i Hjelmeland, Anne-Berit Rinde Bjelland, dirigera koret, medan Nygård Haug og Magne Bokn, kantor i Sauda, spelar orgel. Prost Sigrid Sigmundstad leiar gudstenesta, der også prestane frå heile Ryfylke prosti vil delta.