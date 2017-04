Må finna ny Ryfylke-leiar

7. april 2017 kl. 08:09 (Sist endra 6. april 2017 kl. 14:09) av av Esther Moe

Dagleg leiar i Ryfylke IKS, Torkel Myklebust, har varsla at han går av med pensjon i oktober etter å ha hatt jobben sidan hausten 2015.

Turbulensen

Det var stor turbulens ved tilsetjinga den gong, men etter å ha blitt vraka av dei som innstilte han i første runde, blei eks-suldalsordføraren tilsett etter andre gongs utlysing.

Heller ikkje denne gongen er tilsetjings-farvatnet smult når Ryfylke IKS nå må finna ny leiar. Men denne gongen er det ikkje kandidaten, men kommunereforma som skaper uvisse for Ryfylke-regionen og dermed det interkommunale selskapet.

I dag er Strand, Forsand, Hjelmeland, Sauda og Suldal medlemmer i organisasjonen som kjempar for regionen. Forsand skal fusjonera med Sandnes og Strand og nye Stavanger snusar på kvarandre. Dermed er framtida svært uviss for selskapet.

Diskuterer i dag

Vil selskapet ha økonomi til å tilsetja ny dagleg leiar, og må dei lysa ut stillinga offentleg nå, er to sentrale spørsmål som styret har bede administrasjonen utgreia til dagens møte i Ryfylkerådet. Rådet består av ordførarane og rådmennnene i medlemskommunane. Men dagleg leiar Myklebust legg fram saka utan innstilling. Han konstaterer at hovudregelen er å lysa ut alle offentlege stillingar offentleg, at økonomien i selskapet kan komma til å endra seg, men ikkje før i 2020, og at ein framover også må handtera ein viss grad av uvisse.

Meir om saka i neste papiravis.