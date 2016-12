Leiar (med lydfil): Logikk-kollaps

21. desember 2016 kl. 13:31

Jo, det burde gå mot julefred og høgtidsstemte tankar, men om me aldri så mykje skriv tjuande desember, er det umogleg å la fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppas innstilling om Jøsenfjorden gå stilt og roleg forbi.

For ja, det lyser i stille grender, og det på meir enn ein måte når logikk-samklangen så til dei grader havarerer i fjordar som er og vil forbli naboar.

Det er for lengst kjent at fylkesmannen meiner det er fornuftig å la Hylsstronda høyra til den kommunen den ligg nærast både i geografi og tenestetilbod. Bygdefolket der ønskjer det ikkje, dei vil framleis vera suldøler, men tar gjerne tenester frå Sauda kommune, kjøpt og betalt av den fjernareliggjande heimkommunen Suldal.

Ein kan ha djup sympati for identitetskrisa overgangen utløyser og erkjenna at det er følelsar forbundne med endringa, men det er lett å sjå fornufta i fylkesmannens tankegang.

Då er det desto meir frustrerande når den same fylkesmannen og den same Magnhild Meltveit Kleppa i det nesten tilsvarande spørsmålet i ein annan fjord, nemleg Jøsenfjorden-bygda i hennar eigen heimkommune Hjelmeland kjem til ein heilt annan konklusjon.

For her flyt tydelegvis ikkje geografi-argumentet like godt, og det er neppe saltprosenten i Jøsenfjorden det heng på.

Det stemmer at Jøsenfjorden-folket sin lengt etter å få høyra til Suldal hentar mykje av motivasjonen frå ønsket om å få høyra til ein nærare skule. At Hjelmeland nå, med kniven på strupen, igjen gir eit skuleplass-ja dei sist gong trekte tilbake, bør i alle fall ikkje vera grunn for å forlata geografi-logikken. Minst av alt når Hjelmeland nå driv og forlovar seg med Strand kommune, ein fusjon som vil gjera avstanden for bygdefolket på andre sida av fjorden berre endå lenger.

Det er nettopp naturlege regionar som er den raude tråden gjennom heile fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa si tilnærming til kommunereforma og grensejusteringane. Kvifor den logikken fell på hennar eigen heimekommune-bane, det må ein berre spekulera i.

Når det gjeld Suldal sine kommunegrenser er det denne gongen så viseleg innretta at logikken tilseier kutt i den eine enden og utviding i den andre enden. Det hadde også bidratt til å styrkja Suldal i staden for å svekka oss. Og det var vel heile poenget med kommunereforma, så vidt ein minnest?