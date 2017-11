Kulturprisen til årsskrift-duo

Kulturprisen til årsskrift-duo

Bjarte Skipevåg og Rune Roalkvam i Suldal Sogelag er tildelt årets Kulturpris for deira årelange innsats med utgjevinga av årsheftet Gamalt frå Suldal.

24. november 2017 kl. 08:28 av av Marta-Brit Lunde

Tysdag vedtok dei folkevalde i levekårsutvalet å gi årets kulturpris til Bjarte Skipevåg og Rune Roalkvam for deira arbeid med årshefte til Suldal sogelag: Gamalt frå Suldal. Utvalsleiar Ola Jelsa (Sp) fortel at dei to prismottakarane har lagt ned mange timar på fritida med tidsskriftet Gamalt frå Suldal.

18 års frivillig innsats

Sidan 1999 har Skipevåg og Roalkvam årleg produsert det folkekjære skriftet, ikkje berre til medlemmane til Suldal sogelag, men også til heile kommunen. Jelsa trekkjer frå teksten til forslagsstillaren fram initiativet, engasjementet og den frivillige innsatsen dei to har lagt ned i 18 år.

Overvelda

Når avisa tar kontakt med Bjarte Skipevåg, fortel han at han vart sett ut då han fekk beskjed om prisen.

– Det var overveldande, seier Skipevåg som fortel at det var kona til Rune, Eva Songe Paulsen, som kom på ideen med eit årsskrift. Rune, som var med å skipa sogelaget for snart 20 år sidan og Bjarte sette i gang, med krum hals, som han seier.

Første nummer

I 1999 kom første nummer i eit opplag på 400 eksemplar, som alle fort vart utselde. Til veka er 1 000 eksemplar av nummer 19 ventande frå trykkeriet.

– Det er på 150 sider, og me er svært glade for alle som bidreg til skriftet, seier Skipevåg som vel å dela prisen med dei to andre i dagens redaksjonskvartett, Terje Bråtveit og Tore Thorsen.