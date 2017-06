Leiar (med lydfil): Kraftig bløming

1. juni 2017 kl. 09:52 av av Esther Moe

Ordførar-snakk, pleidde tidlegare ordførar Torkel Myklebust gleipa, når han la på litt ekstra godt på Suldals kvalitetar overfor gjestar.

Det er naturressursane, våre og viljen til å bruka dei for fellesskapet, som har gitt oss rikdommen vår og som gir oss sjansen til å ha og oppretthalda ein grendestruktur med gode tenester. Rikdom er eit gode, men den forpliktar også. Rikdommen må beherskast. Det kan berre gjerast av folk som er svoltne på å prestera og få til ting fordi det er tilfredsstillande å lukkast.

Suldal blir gjerne lovprist for sin vakre og varierte natur. På denne tida av året, viser landskapa og variasjonane seg fram på sitt aller flottaste og med sitt største spenn. Vil du bada med tang i tærne på Hebnes, eller vil du på ski til Steinkilen?

Alt er muleg. Du kan også skeina bilen av vegen ein eller annan stad å leggja deg i velt i ei blomeeng og ta deg fem minutt.

I periferien er me alltid sugne på merksemd og litt rampelys, og det bør me vera. Det er ikkje lett å vinna fram i trengselen av attraksjonar og stader som har saker og ting å by på. Derfor er det kanskje av og til freistande å slå seg til ro med bildet av seg sjølv som naturskjønn.

Men me bør ikkje slå oss til ro med å vera kjende utelukkande for det.

For det er så mykje meir. Eksotisk og småskala, som Wenche Haugen Havrevoll sin vesle butikk på Nesflaten, som nå får ein avleggjar i Gata, kjærkomment lys og liv eit svart butikkvindauge. Og kjærkomment for kvinnene i Nepal som kan levera sine handarbeid til sal i landet langt i nord.

Gigantisk og kraftfullt som vasskraftinstallasjonane og demningane, Suldal leverer ikkje mindre enn nesten åtte prosent av straumen me treng i dette landet.

Eller banebrytande og nytt som på Ropeidhalvøya, der Sterling nå investerer i ny bløggestasjon for kveiteproduksjonen der, og Helland blir første kveite-produsent ut i verda med sertifisering.

I dagens avis finn du to kunstnarar som også løfter Suldal og som lar seg løfta av det me kan by på. Dei driv med svært forskjellige uttrykk, men presterer begge på toppnivå. Ein er kokk på Nesflaten og ein er kunstnar på Helganes.

Heggen blømer og snøen lyser på nutane i forsommarkvelden, men det er det sannelege mykje anna og mange andre som også gjer i Suldal.