Leiar (med lydfil): Kjønn ute av kontroll?

21. september 2016 kl. 10:11 (Sist endra 21. september 2016 kl. 10:36) av av Esther Moe

Kommunelova er eit begrep som ikkje akkurat dampar av lovnader om sterke debattar. Men skinnet bedrar, og godt er det. Bak paragrafane bur det som lokaldemokratiet vårt kviler på. Det som regulerer spelereglane.

For medan ytringsfridom og demokrati er tidlause verdiar, er måten dei blir spelte ut på i høg grad kulturelt betinga.

Likestilling mellom menn og kvinner er i 2016 ein gjennomgåande sjølvsagt verdi i det norske samfunnet. Suldal har per dags dato ein ordførar og ein varaordførar som begge er kvinner, utan at det blir ropt høgt om.

Likestilling er verdien bak forslaget om at formannskap for framtida skal ha eit minimum av førti prosent av begge kjønn, og ved første augekast ser det rimeleg ut. Men det hefter problemstillingar ved det, som debatten i formannskapet lokalt fekk fram Kva skjer om parti må bøya av for å oppfylla kjønnskravet? Kven skal bøya seg, kva blir konsekvensen av eit politisk landskap der parti-oppslutning risikerer å bli underordna kravet til ein gitt kjønnsrepresentasjon?

Det mangla ikkje på legitime innvendingar i formannskapet, men konklusjonen blei litt hastig at Suldal vil ha endringa, som overlet lokale forhandlingar til eit sentralstyrt, absolutt krav. Like ettergivande er ikkje formannskapet i møtet med forslaget om å lukka styrene i kommunale føretak for dei folkevalde eller konsekvent å droppa miksen av folkevalde og administrasjon i tidsavgrensa komitear.

Her meiner dei folkevalde at dei sjølv klarer å finna ut av det, at ein ikkje vil ha forbod.

Kva som gjer at ein så enkelt bøyer kne for sentral-instruering på kjønns-samansetninga, er det ikkje godt å seia. Når likestilling er verdien, er koplinga automatisk kjønn. Det begynner kanskje å bli litt gamaldags? Representasjon av ulike aldrar, ulike livssituasjonar eller grendetilhøyrigheit er då ikkje mindre viktig. Eller; korleis skal me passa på at me også får flyktningar inn i kommunestyret? Eller at utval ikkje berre består av folk utan funksjonsnedsettingar?

Det er på tide å bevega seg vidare. Suldalspartia har for lengst forstått at det er gunstig med både kvinner og menn på val. At byråkratane i Oslo framleis ikkje klarer å sjå einsrettinga for berre likestilling, burde ikkje få forstyrra det politiske lokaldemokratiet.