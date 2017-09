Bilete 12 av 12 - Å laga likestraumskabel mellom England og Norge, inneber mange slags operasjonar. Denne dagen må seiast å vera ein fin dag på kontoret for anleggsleiar Per Steinar Slokvik og byggjeleiar Trygve Sæbø.

Bilete 1 av 12 - Anleggsleiar Per Steinar Slokvik frå Implenia og byggjeleiar Trygve Sæbø frå Statnett på veg til naustet for å finna båten.

Englandskabelen Innspurt på djupt vatn

Arbeidet med englandskabelen går snart i hi for vinteren. 1.oktober er deadline for kontraktsarbeidet i Djupevik/Hylen og Eiadalen, der høvesvis tunnel og klargjering for kabelen og tomta til straumrettarstasjonen skal vera ferdig. Me fekk bli med ut prosjektet ut på djupt vatn ein dag såkalla ROV´ar, miniubåtar, var i arbeid i Hylsfjorden.