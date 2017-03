Landsmøte for lokalaviser Heiderleg omtale til Suldalsposten

25. mars 2017 kl. 22:40 (Sist endra 26. mars 2017 kl. 11:17) av av Esther Moe

Suldalsposten kunne, som ei av tre aviser, ta imot heiderleg omtale under årets landsmøte for lokalaviser (LLA) i Haugesund laurdag kveld.

Grunngjevinga frå juryen lyder: «Suldalsposten er ei god og viktig lokalvis med varierte nyhendereportasjar. Her har me ei avis som både prøver på og som klarar å setja dagsorden. Ikkeje minst har juryen merka seg at avisa har klare og tydlege leiarartiklar om lokale tema.

Suldalsposten lagar også innhaldsrike, varierte og gode magasin med framifrå bladbunad og gode bilete.

Avisa har også gode og lokale annonsesider og er utan tvil ei avis som er tett på lokalsamfunnet. Juryen noterer også som eit pluss at avisa hentar bilete frå Instagram inn i papirutgåva. Nettsida har fleire interessante element, som gir eit godt grunnlag for å ta ein sterkare digital posisjon.»

Årets lokalavis blei i år Sunnhordland.