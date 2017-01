Leiar: Grenser for butikk

18. januar 2017 kl. 08:00 (Sist endra 20. januar 2017 kl. 13:45) av av Esther Moe

Marknaden er ei fin innretning. På mange felt av samfunnslivet er etterspørsel og tilbod eit vakkert par som kjenner kvarandre inn og ut og som jobbar bra saman, fleksibelt, usentimentalt og effektivt.

Marknadskreftene har mange oppsider og er eit ypparleg alternativ til kommunistiske femårsplanar og butikkhyller fulle av sko ingen vil ha og tomme for brød, som alle treng. Men det betyr jo ikkje at marknadskreftene er perfekte til alt bruk. Den som trur det, er vel cirka like ideologisk forkrøpla som andre -isme-fanatikarar dei neppe vil samanlikna seg med.

Vinterdrift av riks-og fylkesvegar er eit godt eksempel på eit område der me burde vore sparte for butikk-manien i norsk samfunnsliv. Søppeltømminga i hovudstaden er eitt anna.

Dei siste vekene har herverande avis skrive side etter side om eit vintervedlikehald-drama som burde vera heilt unødvendig. Vintersesongen har fram til like etter jul vore svært medgjerleg, men straks det kom litt snø, begynte sjauen. Om kontraktar, standardar, og kvalitet. Statens vegvesen har ansvaret og har heldigvis nå ein ansvarleg ved vegseksjonen som kan setja ord på korleis ting står til. Kommunikasjonen med hovudentreprenør NCC, er det verre med for avisa. Ansvarleg der seier han ikkje vil drøfta tilstanden og tiltaka i pressa. Som om riksvegar er ei privat sak. Det er det ikkje. For å gjera ein vri på eit bibelsk ord: Menneske er ikkje til for riksvegen, riksvegen er til for menneske.

Likeeins er det tydeleg at underentreprenørane kvir seg for å snakka i det offentlege rommet. Kva som gjer at vaksne menn som har vore ute ein vinterdag før, ikkje føler for å snakka i eit land med ytringsfridom, er ikkje godt å seia.

Men det er eit problem. For vegvedlikehald, sommar som vinter, er litt som skule og legeteneste. Eller eldreomsorg.

Det er drift av den norske grunnmuren me snakkar om. Me treng ikkje sløsa, men arbeidet får kosta det det kostar for å få kvalitet. Ingen treng tena dei store pengane på dette, men det skal vera anstendig betalt og gjenspegla det ansvaret og strevet vakta og arbeidet er. Det beste måtte jo vera å oppretta faste stillingar som vegvedlikehaldarar. Då kunne ein få trygge arbeidsplassar i distriktet og erfarne og lokalkjende folk til å gjera arbeidet, kontinuitet og det skulle ikkje forundre om det også blei meir effektivt.