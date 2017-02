Claus Lundekvam til Suldal

7. februar 2017 kl. 12:54 (Sist endra 7. februar 2017 kl. 14:04) av av Nora Bogetvedt Jenssen

I fjor fylte Erik Thorstvedt Kulturhuset, og alle dei frivillige i lag og organisasjonar var spesielt inviterte. I år inviterer IL Sand til kick-off på Statkraftcupen med Claus Lundekvam på scenen. To framsyningar som er gratis for alle som vil komma.

Opp- og nedturar

Nå ber dei alle om å setja av andre helga i mars. Claus Lundekvam startar fotball-helga med føredrag. Jårvik meiner bestemt at ein ikkje treng vera spesielt fotballinteressert for å finna det den tidlegare fotballproffen skal snakka om, interessant.

På Kulturhuset får ein høyra historia om fotballproffen, landslagsspelaren, Premier League-eksperten, alkoholikaren, rusmisbrukaren og pappaen og om opp- og nedturar på og utanføre banen.

Draumen

– Lundekvam nådde draumen sin og har hatt ein fantastisk karriere. Han er, etter Dennis Bergkamp, den utlendingen som har spelt flest kampar i Premier League, fortel ein engasjert Jårvik. Både han og Norunn Nerheim meiner det Lundekvam skal fortelja om passar for heile familien.

Den tidlegare proffspelaren, som i dei siste åra har fått flest negative medie-oppslag, ønskjer seg spesielt spørsmål og innspel frå salen.

Positive sponsorar

Jårvik fortel at det har vore ein enkel jobb å skaffa sponsormidlar til arrangementet.

– Eg er takknemleg for alle sponsorane og alle andre som bidreg til arrangementet. Dei gjer jobben min enkel. Dette er jo ei enorm dugnadshelg, og det er mange eldsjeler som legg ned mykje tid med å arrangera ei slik helg.

Nå håper dei på to fulle hus, fredagskvelden og fullt hus i Suldalshallen både laurdagen og søndagen på cupen som dei meiner er eit viktig samlingspunkt for alle grendene i kommunen.