Claus Lundekvam på Kulturhuset

10. mars 2017 kl. 10:17 av av Marta-Brit Lunde

Denne helga er det fotball som gjeld for mange suldøler. Laurdag er det Statkraft-cup i Suldalshallen, men før det får Suldal besøk av ein tidlegare fotballproff.

Eventyrleg karriere

I kveld, fredag, har ein sjansen til å sjå og høyra Claus Lundekvam fortelja om sin tolv år lange karriere i Premier Leauge, som langslagsspelar i ti år, men også om opp- og nedturar på heimebane. Noko midtstopparen har vore ærleg på i sjølvbiografien En kamp til som kom ut i 2015. 44-åringen frå Austevoll kan skilta med 411 kampar for Southampton og 40 landskampar for Norge.

Det er Konrad Jårvik og fotballgruppa til IL Sand som står for arrangementet på Kulturhuset. Takka vera spandable sponsorar blant det lokale næringslivet, er dei to oppsette føredraga gratis og opne for alle.