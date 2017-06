Leiar (med lydfil): Blå kløver

29. juni 2017 kl. 10:05 av av Esther Moe

Skjenkedebattane i Suldal er gjennomgåande ikkje kva dei var. Dei fleste søknader går gjennom til smil og glede, oppsida av skjenking er jo gode næringslivsnyhende. Det er etablering, utviding, aktitivitet.

Kanskje er det med skjenkinga, som med byggjeskikken, at tålegrensa ser ut til å vera større jo nærare sentrum ein kjem. Det er sjeldan så god gang i estetikk-debattane som når det gjeld ei hytte verkeleg langt til heis, i sentrum ser det ut til å vera mindre nøye.

Då Stranddalen søkte om å få skjenka vin og øl første gong, blei det ein thriller av ei behandling, som etter ja i levekårsutvalet, enda i nei frå kommunestyret i 2005. Politikarane tykte det var vanskeleg med alkolhol i heia, dessutan var det også nytt. Promille-faktoren på Ungkarsfestivalen på Suldalsosen, høyrte ein aldri bekymra nokon politikar.

Stranddalen fekk til slutt skjenka øl og vin. Nå kan dei også skjenka brennevin. KrF og Svanhild Løge Skålheim (KrF) sette seg på dei alkoholpolitiske bakbeina då kommunestyret hadde sprit-saka, ho problematiserte over småbarnsfamiliar som kom til heis og om dei som ikkje klarer å stoppa i tide. To vektige moment for alle politikarar som vurderer fordelar og ulempar ved skjenkeløyve og tilgang på alkohol. Ho fekk støtte frå Senterpartiets Ola Jelsa og Magne Langeland.

Og for protollen; motstanden fall.

Kven skulle tru at det berre skil rundt ein månad i tid mellom den saka og den om uteservering i Nordenden, som kommunestyret hadde nå sist.

Her blir argumentasjonen etter kvart mildt sagt fest-prega. Senterpartiet legg store delar av kjøtvekta si på standpunktet om skjenking til klokka 01, sjølv om politiets meining er klokka 23. 00. Å setja andre grenser er som å la vera å heia på gründarar, meiner gruppeleiar Endre Kvæstad. Men mest oppsiktsvekkjande er Magne Langeland sin argumentasjon. Han meiner avgrensing til ein time før midnatt er som å seia nei til heile drifta og argumenterte med at vestlandsvêret gjennomgåande er så ringt at det regulerer ute-skjenkinga.

Joda, det er fin raljering over dårleg sommarvêr, og Langeland er som alltid velformulert. Men viss kjernemannskapa i Senterpartiet nå har funne ut at regulering og avgrensing er næringsfiendtleg, og at vêr og vind skal regulera skjenkinga, treng sikkert ikkje Frp umaka seg med å reetablera partigruppe i Suldal med det første.