Leiar (med lydfil): Beredskap, beredskap, beredskap

22. februar 2017 kl. 15:07 av av Esther Moe

Kutt i Heimevernet bør vera kontroversielt, men den politiske bataljen som nå utspelar seg rundt kutta i HV-distrikt 08 er blitt ei forvirrande mølje av påstandar, fakta-uvisse og prinsipielle argument.

Sjølv partifeller av forsvarsministeren frå Høgre, ber nå om forklaringar. Mens forsvarsdeparmentet meiner dei har fått grønt politisk lys frå Stortinget om å starta kutta nå, før ei større utgreiing, den såkalla landmaktsstudiene, kjem i haust, er det nå svært delte meiningar om det. Dei folkevalde fryktar nok med rette å gjera drastiske kutt i Heimevernet før ein har det store forsvarsbildet på plass.

Men i tillegg til uvissa om kutt-mandatet, er det også forvirring om det faktiske grunnlaget ein kuttar i. For mens dei vedtatte kutta legg til grunn eitt tal på HV-mannskapa, viser Heimevernets tal at før kutta, har ein færre soldatar enn det nivået kutta skulle bringa ein ned på. Og sikre tal kan ikkje Heimvernet, ifølgje Dagbladet, skaffa før om eit halvt år. Også i den etaten er det datatrøbbel.

At så viktige avgjerder blir omspunne av det som ser ut til å vera misforståingar, eller mangel på korrekt informasjon, er urovekkjande. Ikkje minst fordi det tilslører kva saka handlar om. Ikkje politiske intrigar i Stortingets vandrehall eller småsexy intern-krangling i regjeringspartia, men beredskapen i landet vårt. Rundt livsviktige installasjonar og anlegg som dei avheng av, som for eksempel det gigantiske kraftstabburet Blåsjø eller Kårstø.

Ambisjonen om å få eit meir moderne og profesjonelt forsvar er sikkert greit nok, og den kan ikkje overraska nokon. Men slik Norge ser ut, med måten me har bygd og måten me bur her på, er det svært vanskeleg, på grensa til umogleg, å forstå kva det er å vinna på å rasera eit vern som er effektivt, lojalt, som kostar lite og som er spekka med lokalkunnskap på alt frå geografi til institusjonar, vêr-og føreforhold og ikkje minst, menneske.

Militære scenario er ikkje for alle å teikna opp, det får dei ta seg av som har føresetnader. At det må vera heilt genialt å ta seg råd til å ha lokale mannskap som, både er trente for militære situasjonar, men også for sivile hendingar som ras, brann og leiteaksjonar, det kan neppe vera noko bombe. Men det er kanskje dei med kalkulatoren som har best ammunisjon og siste ord?