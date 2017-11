Alle kan bety noko – om å vera den eine

8. november 2017 kl. 14:33 av av Marta-Brit Lunde

I morgon, torsdag kveld, inviterer eit tverrfagleg team i Suldal kommune inn til temakveld i samband med Me bryr oss-konferansen som blir arrangert denne veka.

Kvardagshelt

Til temakvelden kjem i morgon Yngve Træland. Han var ein kvardagshelt og den viktige eine for Leo Ajkic.

Ajkic flykta saman med familien sin frå Bosnia til Norge og er i dag for mange ein kjent programleiar, mellom anna frå fjernsynsserien Flukt og som ein av programleiarane for årets tv-aksjon. Træland vil fortelja om korleis han var ei god støtte for Ajkic.

Temakvelden er meint å gi suldølen inspirasjon, tips og råd om korleis ein kan bli ein betydningsfull vaksen for barn og unge, vera den eine som bryr seg, viser omsorg og gjera ein skilnad for nokon som treng det.

Kristin Oudmayer frå UNICEF, som er fagansvarleg for programmet Du kan være Den ene, skulle også komme til konferansen, men måtte melda avbod.