Advent i Kvalekrikkjen 24

24. desember 2016 kl. 09:00 (Sist endra 23. desember 2016 kl. 11:07)

Takk for advents-laget

Då er det tid for å takka for dialekt-begeistra samvær i Kvalekrikkjen. Helje og Todlev har eitt og anna å sjå til, nå når helga snart stundar til, og det har vel sant og seia de lesarar òg. Fredeleg høgtid.

Fasit 23. desember.

Det va nå menslikt òg det. Men, men. Såls e livet.

Menslikt: Til meins, ulagleg, ille, skammeleg.

Frå «Gamle ord frå Suldal» – samla av Sigurd Sandvik.

Advent i Kvalekrikkjen 23. desember.

Fasit 24. desember

Itte ei sleke kveldsseta så blir ein nå litt birren òg.

Birren: Kvikk, brisen.

Frå «Gamle ord frå Suldal» – samla av Sigurd Sandvik.