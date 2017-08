20 Sommarspørsmål

18. august 2017 kl. 15:00 (Sist endra 18. august 2017 kl. 10:07) av av Siri Åbø Wiersen

Nemn tre ting som får deg i

sommarstemning

– Då må det vera sol i alle fall, eg må ha ferie, og kanskje tilbringa dagen på heia.

Kva vil du visa fram av Suldal til ein som er her for første gong?

– Fjellet, opp mot Stranddalen. Den heia som er der er fin.

Din favoritt-sommarmat

– Alt av grillmat eigentleg, gjerne kylling eller hamburgar.

Føretrekkjer du fjord eller fjell om sommaren?

– Fjell, eg er omtrent vaksen opp på heia. Eg har ei dame som likar sjøen best så ho prøver å få meg til å begynna å lika sjøen, men ho klarar aldri å overtala meg heilt.

Beskriv deg sjølv med tre ord

Rastlaus, positiv og hjelpsam, kanskje?

Sommar er høgsesong for festivalar. Kva festival ville du reist på om du fritt kunne velja?

– Eg har aldri reist på festival så det er litt vanskeleg å seia, eg har ikkje så god peiling. Ikkje er eg så stor musikk-fan heller. Eg måtte ha blitt invitert og blitt tvinga til å reisa. Om Ungkarsfestivalen hadde starta opp igjen hadde eg kjøpt billett til den.

Eit sommarminne

– Eg har stort sett jobba dei siste åtte somrane, så det har vore ganske kjedeleg. Men me var alltid på hyttetur ved Grunnavatnet då me var små, i lag med heile familien der oppe. Me bada ofta i Grunnavatnet, og det er fine sommarminner.

Kor drøymer du om å reisa?

– Langs norskekysten hadde vore kjekt. Det har eg alltid hatt lyst til, – Norge har så mykje å by på.

Sommarlektyre?

– Eg les ikkje noko spesielt, men eg er innom forskjellige nettaviser kvar dag. Elles er det kjekt å lesa sommarbrosjyrar med informasjon om forskjellige plassar.

Din sommarsong nummer ein?

– Musikk er liksom ikkje det eg er mest interessert i. Alt som er på radio, eigentleg, gjerne NRK MP3. Eg har ingen favoritt, verken song eller artist. Eg høyrer berre på det som kjem.

Kva er for deg ein perfekt sommardag?

– Å stå opp til fint vêr og ikkje ha nokon planar. Då kan det vera veldig spontant, plutseleg blir det ein hyttetur, det er jo fint å lufta seg litt. Men eg må alltid gjera noko heile dagen, eg klarar ikkje å sitja i ro.

Finaste badeplassen i Suldal?

– Me har jo ingen fine, hehe, nei det må du ikkje skriva. Jåvatnet, eller kanskje Erfjord? Der er det som oftast litt varmt.

Dersom du fekk bestemma, kva er det første du ville ha gjort noko med i kommunen?

– Då ville eg ha fiksa begge vegane inn til kommunen. Det er ingen god veg inn til kommunen slik det er i dag. Eg køyrer der nesten dagleg sidan eg bur i Erfjord, så det hadde vore fint med ei oppskeining.

Kva er det mest impulsive du har gjort?

– Då eg kjøpte bilen min. Eg var i Stavanger for å sjå på den ein laurdag og kjøpte den mandagen etter.

Kva overskrift vil du helst sjå på framsida av avisa i sommar?

Det må vera at det kom ny tunnel i Rødsliane. I allfall at dei brukte pengar her inne i staden for å bruka dei i byane.

Beste oppleving i Suldal?

– Å få ein så kjekk jobb som det eg har fått i Statnett. Det er dette eg er utdanna til, elkraftingeniør, og så liker eg at det er ein praktisk jobb. Eg ville også heim til Suldal igjen etter utdanninga.

Beste turtips i Suldal?

– Napen. Det er ein veldig fin tur og det er passeleg langt.

Kva skal du gjera i sommar?

– Eg var ein tur til Kreta med svigerfamilien min ei veke i juni. Elles var eg i Midt-Norge med jobben. Nå blir det berre jobbing framover.

Er det noko du ikkje likar med sommaren?

– Nei, det er vel ingenting negativt med sommaren. Men slik som det er i år må eg svare konstant dårleg vêr. Det er greitt med litt regn, men ikkje heile tida.



Kven vil du gi ein blomebukett og kvifor?

– Eg burde kanskje seie dama mi, Andrea, men ho får blomar rett som det er. Fredrik Abrahamsen Deilkås fortenar ein blomebukett, fordi han treng å pynta leilegheita si når ikkje mora hans har vore på besøk.