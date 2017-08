20 sommarspørsmål

4. august 2017 kl. 15:00 (Sist endra 2. august 2017 kl. 14:02) av av Nora Bogetvedt Jenssen

Nemn tre ting som får deg i sommarstemning

– Sol, ein kaffikopp på terrassen og glade, badande ungar. Då veit du!

Kva vil du visa fram av Suldal til ein som er her for første gong?

– Vanvik, sjølvsagt. Eit besøk til Rosebua, ein liten tur i marka og ein badetur til Sandvika i Vanvik.

Din favoritt-sommarmat

– Salat med ny vri og grillmat. Spareribs er også godt og så er det herleg med all slags tilbehøyr.

Føretrekkjer du fjord eller fjell om sommaren?

– Fjell. Eg som er frå Hellandsbygd er mest vand med fjell. Skulle ønskt eg fekk gått fleire fjellturar enn det eg gjer.

Beskriv deg sjølv med tre ord

Fleksibel, distré, den må diverre med, og driftig når eg først set i gang.

Sommar er høgsesong for festivalar. Kva festival ville du reist på om du fritt kunne velja?

– Eg er ikkje noko festivalmenneske, Vanvikfestivalen held lenge for meg.

Eit sommarminne

– I barndommen reiste me kvart år på ferie til Sommarland med søskenbarn, det er gode sommarminne.

Kor drøymer du om å reisa?

– Til fjells. Eg har ei draging mot fjella og drøymer om ein gong å gå frå hytte til hytte over Hardangervidda.

Sommarlektyre?

– Vekeblad. Eg les veldig lite, det er så mykje anna å bruka tida på.

Din sommarsong nummer ein?

– Ååå, eg hugsar jo aldri titlar. Det går i listepop og P4, og eg syng gjerne med!

Kva er for deg ein perfekt sommardag?

– Då tar eg det litt roleg frå morgonen av, ungane leikar og eg drikk morgonkaffi på terrassen, før me drar på utflukt til ei strand, eit turområde eller besøkjer nokon.

Finaste badeplassen i Suldal.

– Sandvika i Vanvik kan anbefalast.

Dersom du fekk bestemma, kva er det første du ville ha gjort noko med i kommunen?

– Tilbydd ei skikkeleg gulrot for å få folk til å flytta til Vanvik. Noko slikt som gratis tomt og tilbod om jobb.

Kva er det mest impulsive du har gjort?

– Eg farga håret blått ein gong, og det var ikkje heilt planlagt. Var nok meir impulsiv tidlegare enn eg er nå.

Kva overskrift vil du helst sjå på framsida av avisa i sommar?

– Rekordsommar! Aldri vore så mange tropenetter som i år.

Beste oppleving i Suldal?

– Det trur eg må vera då eg var med Ryfylkealliansen på tur. Først var me i Sandhallen på Sand og høyrde på alle dei som engasjert fortalde kva dei heldt på med i det daglege, så fór me vidare til Nesflaten med buss. Undervegs var det guiding og mykje informasjon om planar og plassar me passerte. Me fekk servert fantastisk lokal mat på Energihotellet og på vandringa gjennom ein tunnel stod plutseleg Åshild Vetrhus og song for oss. Magisk. På den turen fekk eg verkeleg oppleva kor rikt kultur- og næringslivet er i Suldal.

Beste turtips i Suldal?

– Dei fem turmåla i Vanvik: Høljane, Naustvika, Sauanuten, Steinbu og Lølandsnuten.

Kva skal du gjera i sommar?

– Så langt har eg vore på Hovden og i Kristiansand. Nå skal eg snart til fjells med ei venninne. Seinare skal eg ein tur til Stranddalen og gi fjellfolket aroma-toutch. Det er som babymassasje for vaksne, ungar eller eldre. Jamne strok med utvalde oljer som skal hjelpa kroppen å slappa av. Det går på sansane,

ikkje musklane.

Er det noko du ikkje likar med sommaren?

– Vinden, den er eg ikkje glad i! Den kan fort øydeleggja flotte sommardagar.

Kven vil du gi ein blomebukett og kvifor?

– Svigermor som alltid stiller opp, fortener ein bukett.