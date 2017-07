20 sommarspørsmål

28. juli 2017 kl. 15:00 (Sist endra 26. juli 2017 kl. 10:59) av av Nora Bogetvedt Jenssen

Nemn tre ting som får deg i sommarstemning

– Sol, bading og båttur på Oslo-fjorden.

Kva vil du visa fram av Suldal til ein som er her for første gong?

– Først ein båttur på Suldalsvatnet med ein svipp innom Suldalsdampen, så ville eg vist fram den flotte heia me har. Ein tur til Nyastølen, hytta vår, måtte det òg blitt. Og ein plass eg nett har oppdaga sjølv, Litunet, er kjekk å visa fram. Berre vegen opp dit er mektig.

Din favoritt-sommarmat

– Heimelaga potetsalat og pølse i lompe. Potetsalaten lagar eg med lettrømme, majones, krafta frå sylteagurk, sennep og hakka purre, forutan potetene. Det smaker herleg, og då har me det flott.

Føretrekkjer du fjord eller fjell om sommaren?

– Er nok fjord for meg, og då Oslofjorden. Eg har gode minne frå alle somrane i sommarhuset til foreldra mine i Fredrikstad, og sommar ved fjorden er det beste eg veit.

Beskriv deg sjølv med tre ord

Omsorgsfull, morosam og perfeksjonist, det er meg.

Sommar er høgsesong for festivalar. Kva festival ville du reist på om du fritt kunne velja?

– Eg har stort sett budd i England dei siste 15 åra, og trur aldri eg har vore på nokon norsk festival. Så eigentleg kunne det vore kva festival som helst. Øyafestivalen høyrest kjekk ut, og om nokon vil ha meg med på Seljord-festivalen til helga, er det berre å ringa.

Eit sommarminne

– Nå må eg tenka. Når eg drar på holme-tur i Fredrikstad og pakkar med meg lunsj i kjølebagen og har med snorkleutstyr. Drar ut på føremiddagen og blir heile dagen. Eg likar betre å symja og snorkla og studera livet under overflata, enn å liggja og sola meg. Etterpå slappar eg av under ein parasoll med ei god bok. Perfekt.

Kor drøymer du om å reisa?

– New York, der har eg aldri vore. Eg har fått eit stipend, så om alt går etter planen, håpar eg å kunna dra dit til neste vår. Då vil eg vera der ein månads tid for å studera drama og ta songtimar.

Sommarlektyre?

– Eg er glad i krim og då spesielt Jo Nesbø og Lars Kepler. Dei skriv både ekle, fine og spennande bøker. Så sper eg på innimellom med litt lettleste, romantiske bøker for å jamna ut.

Din sommarsong nummer ein?

– I år har det vore Happy med Pharrell Willliams.

Kva er for deg ein perfekt sommardag?

– Det er jo på holmetur, det. Når eg har fått bada, det er sol og eg har utsikt over Hankøsundet, då er livet ikkje verst.

Finaste badeplassen i Suldal?

– Gallands-tjødno er flott.

Dersom du fekk bestemma, kva er det første du ville ha gjort noko med i kommunen?

– Eg ville sett til at det var nok lærarar og vikarar i suldalsskulen.

Kva er det mest impulsive du har gjort?

– Eg jobbar med saka. Sjølv når eg er impulsiv er det alltid godt planlagt.

Kva overskrift vil du helst sjå på framsida av avisa i sommar?

– Nå blir det tre veker med 25 grader!

Beste oppleving i Suldal?

– Det må nesten vera å ha vakse opp her. Trygt og godt!

Beste turtips i Suldal?

– Reinsheia er flott.

Kva skal du gjera i sommar?

– Så langt har eg vore tre veker i Fredrikstad, og nå blir eg i Suldal fram til slutten av august. Då startar eg øvingane til Jesus Christ Superstar.

Er det noko du ikkje likar med sommaren?

– Ja, at den tar slutt.

Kven vil du gi ein blomebukett og kvifor?

– Foreldra mine. Dei har latt meg få bu heime etter at eg kom tilbake frå England, og dei har vore ei stor støtte for meg etter at livet mitt tok ei ny vending. Eg er heldig som har så flotte foreldre.