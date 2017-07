Kristian Asheim (26) er utdanna fiskar, men jobbar for tida som røktar for Grieg Seafood utanfor Foldøy. Nå gler han seg til permisjon med sonen Terje heime på Gryte.

20 sommarspørsmål

21. juli 2017 kl. 15:00 (Sist endra 21. juli 2017 kl. 15:52) av av Mikkel Wigestrand

Nemn tre ting som får deg i sommarstemning

– Ja, kva er det? Sol og bading er jo viktig, men slåtten er nok viktigast. Det blir ikkje sommar før slåmaskinen er i gang.

Kva vil du visa fram av Suldal til ein som er her for første gong?

– Det må bli Ropeidhalvøya. Her er det mange fine stader, og ikkje minst flott natur!

Din favoritt-sommarmat

– Grillmat. Og helst kjøt, sjølv for meg som er lakseoppdrettar, hehe.

Føretrekkjer du, fjord eller fjell på sommaren?

– Fjord, desidert. Eg er vand med båt og sjø, og har jo fagbrev som fiskar.

Beskriv deg sjølv med tre ord

– Smilande, impulsiv og positiv.



Sommar er høgsesong for festivalar. Kva festival ville du reist på om du fritt kunne velja?

– Countryen i Seljord! Der treff me mange kjente og høyrer musikk som er midt i blinken for oss. Får me barnevakt, dreg me nok dit i år også.

Eit sommarminne

– Eg hugsar godt då eg og kameratane mine gjekk på skule på Finnøy og drog innover Ryfylke med båt i helgene. Der vart det grilling, bading og fest på småøyar rundt forbi.



Kor drøymer du om å reisa?

– Det hadde vore kjekt med ein tur til USA for å sjå på bygda og korleis dei driv landbruk der. Ein biltur gjennom landet kunne vore spanande, der eg kunne opplevd både bygd og by.

Sommarlektyre?

– Det blir lite lesing, men det går jo ein del i Suldalsposten og ikkje minst Bondebladet. Og så les eg ein del for Terje, det synest han er kjekt.

Din sommarsong nummer ein?

–Leif og Kompisane med songen Riskafjord.

Kva er for deg ein perfekt sommardag?

– I traktoren… neida! Det er ein dag med fint vêr, grilling , kjentsfolk og ikkje minst god stemning.

Finaste badeplassen i Suldal.

– Skjenholmane ved Grytevatnet er ein fin badeplass, og berre eit steinkast unna.

Dersom du fekk bestemma, kva er det første du ville ha gjort noko med i kommunen?

– Har vel ikkje så mange meiningar, men er jo litt mot Suldal Bad. Ein kunne heller brukt meir pengar på eldre og for eksempel skulen i Marvik.

Kva er det mest impulsive du har gjort?

– Jo, dagen etter ein fest kom eg og tre kompisar på at me skulle hoppa i strikk og reiste til Trolljuvet i Åkrafjorden. Det enda med at eg og èin annan kasta oss utfor.

Kva overskrift vil du helst sjå på framsida av avisa i sommar?

– Graset i hus utan regn. Det hadde vore noko.

Beste oppleving i Suldal?

– Det var dei to gongene eg fekk gå på Ungkarsfestivalen. Der var det godt liv, og eg kunne gjerne tenkt meg å fått den tilbake. Men det måtte vore på same staden som før, elles blir det feil.

Beste turtips i Suldal?

–Grytenuten. Svigerfar har ein støl der oppe, men me er der altfor sjeldan. Det er ein flott tur.

Kva skal du gjera i sommar?

– Det blir mykje tid her heime med slått og avslapping. Seinare skal me til Gran Canaria, før eg tek ut permisjonen min med Terje. Det gler eg meg til!



Er det noko du ikkje likar med sommaren?

– Nei, sommaren er ei fin tid. Alt er positivt; det er lyst og varmt, eller i alle fall lyst… Og så er det mykje folk og liv i bygda.

Kven vil du gi ein blomebukett og kvifor?

– Heilt klart svigermor og mormor til Terje. Ho ordnar det meste og stiller alltid opp som barnevakt.

Tekst og foto: Mikkel Wigestrand