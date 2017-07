Kristine Bøe Berge (27). Nyleg begynt som einingsleiar på oppvekstsenteret på Nesflaten, som betyr at ho er rektor og styrar for skulen og barnehagen der.

20 sommarspørsmål

7. juli 2017 kl. 15:40 av av Esther Moe

Nemn tre ting som får deg i sommarstemning

Fri, tørrhøy og glade ungar. Eg treng ikkje reisa vekk, det er herleg å vera heime utan tidsskjema.

Kva vil du visa fram av Suldal til ein som er her for første gong?

Utan tvil den vakre fjellheimen her!

Din favoritt-sommarmat?

Grill! Gjerne sjømat! For eksempel scampi, marinert i kvitløk og chili. Til det tar me salat og brød.

Føretrekkjer du fjord eller fjell om sommaren?

Eg vil ha fjell, gjerne med eit fjellvatn…

Beskriv deg sjølv med tre ord

Tydeleg, rettferdig og engasjert.



Sommaren er høgsesong for festivalar. Kva festival ville du reist på om du fritt kunne velja?

Eitt sommarminne!

Det må vera det å ta Haukeliekspressen frå Røldal til Bergen då eg var lita jente og skulle til mormor. Der var eg minst ei veke, og me gjorde alle slags kjekke ting. Det var ferie- då eg kom ombord på bussen, var det sommar!

Kor drøymer du om å reisa?

Mange stader; og særleg sørlege Afrika. Eg skulle gjerne ha vore på Kilimanjaro. Eg ville også reist rundt, opplevd mat, kultur og bakgater.

Sommarlektyre?

Nå er det Suldalsposten og faglitteratur. Ja, og så les eg artiklar som dukkar opp i straumen min på Facebook.

Din sommarsong nummer ein?

Eg har ikkje ein spesiell, men at radioen står på og leverer listepop og lett musikk, det er sommar.

Kva er ein perfekt sommardag for deg?

Det er å vakna av at sola trengjer seg inn gjennom gardinene, at eg kan stå opp og berre ta på meg shorts og t-skjorte og gå rett ut. Eg går gjerne vidare til fjellet, der vil eg kosa meg, fiska og bada. Viss det er varmt nok, haha.

Finaste badeplassen i Suldal?

Eg trur eg seier på Veting, Vetingsvatnet.

Dersom du fekk bestemma, kva er det første du ville ha gjort noko med i kommunen?

Då ville eg sørgt for meir rom og tid for å arbeida med eit endå betre og meir heilheitleg tilbod til barn og unge. Det blir gjort mykje bra i dag, men det må prioriterast endå meir, og det må arbeidast endå meir tverrfagleg.

Kva er det mest impulsive du har gjort?

Haha, eg er ikkje så impulsiv. Men eg flytta til Berge som syttenåring, berre dagar etter at me først hadde snakka om det. Det var ganske impulsivt!

Kva overskrift vil du helst sjå på framsida av avisa i sommar?

At barn som har besøkt Suldal opplever oss som inkluderande og kjekke.

Beste oppleving i Suldal?

Det må vera ein tur opp på ein av nutane. Då er du på Suldals tak.

Beste turtips i Suldal?

Det er flott å gå frå Berge til Svinsstøl, det er ein tur alle kan meistra. Derfrå kan du gå vidare til Stranddalen, ta eit godt måltid mat og så vidare, anten til øvre Moen eller Saurdal. Til heile denne turen, treng du ein dag.

Kva skal du gjera i sommar?

Me skal vera mykje heime, litt i Bergen, der me skal vera turistar og besøkja Fløyen, Akvariet, og Bryggen og så får me sjå kva meir.

Er det noko du ikkje likar med sommaren?

Veps. Eg er redd det dyret, og då er det ikkje godt å sitja inneklemt.

Kven vil du gi ein blomebukett og kvifor?

Det må bli dei som brøytte og strøydde til Berge i vinter, vegen var strøken klokka fem om morgonen, det var eg og me veldig glade for, så takk til Njål og Nils Toralv & co!